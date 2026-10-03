Fratello e sorella morti a poche ore di distanza

Per la famiglia si tratta di un dolore che si aggiunge ad altri lutti profondi. Molti anni fa, infatti, aveva già perso il padre e un altro fratello in un incidente stradale. La nuova doppia perdita ha suscitato forte commozione in città.

Il ricordo di Tato

Salvatore Carrisi conviveva da tempo con seri problemi cardiaci. Molto conosciuto a Biella, aveva costruito negli anni numerosi rapporti di amicizia e viene ricordato da chi gli voleva bene come una persona generosa e instancabile sul lavoro.