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Fratello e sorella morti a poche ore di distanza

Lacrime a Biella

Pubblicato

26 secondi fa

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Biella è stata colpita nelle ultime ore da una doppia tragedia familiare: Salvatore Carrisi, 42 anni, e la sorella Maria Mattea Carrisi sono morti a pochissima distanza l’uno dall’altra. Prima si è spento Salvatore, conosciuto da tutti come Tato, poi è arrivata la notizia della scomparsa di Mary.

Per la famiglia si tratta di un dolore che si aggiunge ad altri lutti profondi. Molti anni fa, infatti, aveva già perso il padre e un altro fratello in un incidente stradale. La nuova doppia perdita ha suscitato forte commozione in città.

Il ricordo di Tato

Salvatore Carrisi conviveva da tempo con seri problemi cardiaci. Molto conosciuto a Biella, aveva costruito negli anni numerosi rapporti di amicizia e viene ricordato da chi gli voleva bene come una persona generosa e instancabile sul lavoro.

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