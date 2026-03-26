Forti raffiche di Foehn e da oggi minime in picchiata

Colpo di coda dell’inverno. E la primavera, per ora, resta solo sul calendario. Sabato ha segnato l’ingresso ufficiale nella nuova stagione, ma la realtà racconta tutt’altro.

Domenica, nelle zone alte della provincia, è tornata la neve. Poi qualche giorno con temperature in rialzo, quasi a illudere. Ma è solo una tregua. Sono arrivate raffiche anche forti di Foehn e da oggi il freddo torna a farsi sentire. Il cielo resterà limpido ma la colonnina di mercurio scenderà bruscamente.

«La rimonta dell’alta pressione sul nord-ovest italiano garantirà tempo bello e soleggiato sul Piemonte – si legge nel bollettino diffuso da Arpa Piemonte -. La discesa di una profonda e fredda saccatura determinerà un deciso aumento dei venti, dapprima in montagna, che raggiungeranno i settori pianeggianti nel pomeriggio di mercoledì. Giovedì giornata ventosa con un brusco calo delle temperature».

Entrando nel dettaglio oggi a Biella, secondo Nimbus, il cielo resterà in prevalenza soleggiato, tra velature e nubi di passaggio ma il termometro scenderà: minime tra 0 e 4ºC in pianura e bassa collina, massime in calo tra 11 e 14ºC. Permangono intense condizioni di Foehn.

Venerdì ancora sole ma con freddo più pungente al mattino: minime tra -4 e 2ºC, mentre le massime resteranno stazionarie tra 11 e 15ºC. Lo sguardo si allunga poi ai primi giorni di aprile.

Sulla probabile evoluzione, Nimbus spiega che «correnti da nord-ovest manterranno condizioni in gran parte soleggiate, con temperature massime in aumento fino a 15-18ºC e punte fino a 20 gradi o oltre da fine mese».

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook