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Food & Beverage: esame regionale per i ragazzi del Gae Aulenti – FOTO

Gli studenti hanno affrontato la prova preparando un ricco buffet ispirato ai piatti tipici della tradizione regionale

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25 secondi fa

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gae aulenti
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Mercoledì appena passato si è svolta la prova pratica dell’Esame Regionale della classe 3AT dell’indirizzo “Food and Beverage” dell’Istituto Alberghiero “Gae Aulenti”, sede di Valdilana.

Un appuntamento particolarmente significativo, perché ha rappresentato il primo esame regionale del nuovo percorso formativo, pensato per valorizzare la stretta collaborazione tra cucina e sala.

Gli studenti hanno affrontato la prova con grande impegno e professionalità, preparando un ricco buffet ispirato ai piatti tipici della tradizione regionale.

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