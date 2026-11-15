AttualitàCircondario
Finisce con l’auto fuori strada di notte a Gaglianico
L’automobilista è stato sanzionato dai carabinieri
Incidente stradale autonomo a Gaglianico.
Finisce con l’auto fuori strada di notte a Gaglianico
L’automobilista ha lasciato l’auto a bordo strada non marciante. E’ stato sanzionato. Si tratta di un uomo di origine marocchina.
Rimani aggiornato seguendoci su Google News!SEGUICI
Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook
Attualità16 ore fa
La vera ricetta del fritto misto alla piemontese
Attualità2 giorni fa
La Guida Michelin conferma la Stella al ristorante il Patio
Attualità2 giorni fa
Pavignano piange Elena Ramella Paia: 70 anni
Attualità1 giorno fa
Una nuova serie Tv sarà ambientata nel Biellese.
Biella3 giorni fa