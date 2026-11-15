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Finisce con l’auto fuori strada di notte a Gaglianico

L’automobilista è stato sanzionato dai carabinieri

Pubblicato

15 secondi fa

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Incidente stradale autonomo a Gaglianico.

Finisce con l’auto fuori strada di notte a Gaglianico

L’automobilista ha lasciato l’auto a bordo strada non marciante. E’ stato sanzionato. Si tratta di un uomo di origine marocchina.

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