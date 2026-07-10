Finanza Biella: sequestrati immobili per 639mila euro.

Finanza Biella: sequestrati immobili per 639mila euro

Il Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Biella, con la collaborazione di altri Reparti del Corpo di Campania, Marche e Liguria, ha dato esecuzione ad un Decreto di sequestro preventivo su tre immobili.

E’ stato emesso dal G.I.P. del Tribunale di Bologna, su richiesta della Procura Europea – Ufficio di Torino. Il valore complessivo ammonta a Euro 639.108. A essere colpito un soggetto ritenuto responsabile di essere uno dei promotori ed organizzatori di un’associazione per delinquere. E volta a commettere plurime truffe aggravate ai danni dell’Unione Europea e dello Stato e reati societari. Il provvedimento giudiziario, integrativo di quello già eseguito nel luglio 2025, è andato a colpire il patrimonio occulto di uno dei promotori ed organizzatori di uno strutturato sodalizio criminale.

Falsificava i bilanci per ottenere indebitamente finanziamenti pubblici nazionali ed europei di varia natura. Conclusa la prima fase dei sequestri l’attenzione delle Fiamme Gialle biellesi, coordinate dall’European Public Prosecutor’s Office (EPPO) di Torino, si è concentrata sulla ricerca di ulteriori beni. Sequestrata anche un’autovettura Mercedes del valore di Euro 65.000.

Gli immobili sequestrati erano stati acquistati dall’indagato intestandoli fittiziamente a dei parenti e mantenendone la continua disponibilità. Si tratta di un appartamento di 247 mq., attualmente sede di un lussuoso bed e breakfast. Oltre a un palazzo storico del rinomato quartiere San Lorenzo di Napoli, del valore di Euro 430.000. E infine un appartamento di civile abitazione di 76 mq., sito in una zona residenziale di Pesaro, del valore di Euro 146.830. Oltre a un negozio di 80 mq. nel centro storico di Sarzana (SP), del valore di Euro 62.278

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