Festa per i 100 anni di Bruna Roma: «Aiuto ancora mio figlio»

Festa per i 100 anni di Bruna Roma. Un bel momento conviviale organizzato mercoledì scorso dal sindaco Manuela Chioda e dedicato alla decana di Salussola, che ha compiuto 100 anni.

Bruna è nata il 3 luglio 1925 a Oderzo, paese della provincia di Treviso in una famiglia contadina. In giovane età conobbe Giuseppe un giovane che divenne poi suo marito.

«Fu un amore a prima vista – spiega -. Ci sposammo e agli inizi degli anni ‘50 ci trasferimmo in Piemonte per lavorare: prima nell’Alessandrino, poi a Salussola. Lavoravamo nei campi dal mattino alla sera e in estate sotto il sole cocente. Era una vita fatta di sacrifici, ma noi ci volevamo tanto bene e superavamo tutti gli ostacoli che la vita ci riservava».

Dal matrimonio tra Bruna e Giuseppe nacquero tre figli. «Gregorio – continua Bruna nel suo racconto – venne al mondo quando vivevamo ancora nel Veneto. Poi nel ‘59 nacque Roberto e nel ‘68 Gabriele. Eravamo una bella famiglia molto unita e felice. Purtroppo nel 1978 morì mio marito, per forza di cose dovetti abbandonare il lavoro nei campi. Decisi di buttarmi a capofitto nel settore della ristorazione. Diedi vita alla Trattoria Unione Bruna in frazione Brianco: era il 1967, pochi mesi dopo la nascita di Gabriele. Mi dava una mano mio figlio Gregorio. In poco tempo riuscimmo a farci il nostro giro di clientela, eravamo molto felici e soddisfatti. Trascorremmo tra quelle mura 23 anni».

«Aiuto ancora mio figlio»

Bruna è ancora molto attiva. «Abito con mio figlio Roberto che purtroppo da qualche tempo vive in uno stato di salute molto cagionevole. Nel mio piccolo cerco di dargli una mano. Preparo ancora da mangiare e nel tempo libero guardo la televisione e leggo».

Bruna è molto emozionata dal fatto che mercoledì è stata festeggiata dall’amministrazione comunale. «Il nostro sindaco ha organizzato un pranzo apposta per me, sono molto contenta e non nascondo l’emozione».

