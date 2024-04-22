Festa della mamma, ultimi giorni per mandare le foto al giornale La Provincia di Biella. C’è tempo fino a domenica 5 maggio. Aderire è molto semplice. Basta inviare foto e auguri tramite WhatsApp al numero 331.8610314 oppure via mail all’indirizzo festadellamammabiella@gmail.com.

Festa della mamma, ultimi giorni per mandare le foto

Ritorna la tradizionale iniziativa del giornale La Provincia di Biella.it legata alla Festa della mamma. Mandate con WhatsApp le foto con dedica. Tutte le immagini verranno pubblicate sul giornale in edicola sabato 11 maggio.

Lo scorso anno ne sono arrivate quasi mille. Quest’anno dobbiamo fare di più perché anche un piccolo gesto, come gli auguri sul giornale, può regalare un momento di gioia.

Mandate le foto con WhatsApp

Le modalità per aderire sono molto semplici. Basta inviare foto e auguri tramite WhatsApp al numero 331.8610314 oppure via mail all’indirizzo festadellamammabiella@gmail.com. Il termine è domenica 5 maggio. La vostra mamma rimarrà a bocca aperta quando il 13 maggio, aprendo La Provincia di Biella.it troverà la sua foto con una bella frase d’amore.

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