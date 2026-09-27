Festa dei nonni: ultimo giorno per inviare le vostre foto. C’e’ tempo solo fino alla mezzanotte di oggi, domenica 27 settembre.

Festa dei nonni: ultimo giorno per inviare le vostre foto

Festa dei Nonni, si rinnova l’appuntamento con l’iniziativa de La Provincia di Biella. Attenzione però per aderire c’è tempo solo fino alla mezzanotte di oggi, domenica 27 settembre. Un concorso ormai entrato nella tradizione del giornale e particolarmente caro ai lettori.

Anche quest’anno La Provincia di Biella, infatti, celebra la Festa dei Nonni. Invitando famiglie, figli e nipoti a condividere una fotografia e un pensiero dedicato a quelle figure così importanti nella vita di ciascuno. Negli anni sono state centinaia le immagini e le dediche arrivate in redazione, trasformando le pagine del giornale in una raccolta di sorrisi, ricordi e affetti. Anche per questa edizione è possibile partecipare con un piccolo gesto capace di conservare nel tempo un momento speciale.

Come partecipare

Aderire all’iniziativa è semplicissimo. È sufficiente inviare alla redazione, tramite WhatsApp al numero 331.8610314, una fotografia accompagnata da una breve dedica rivolta al proprio nonno o ai propri nonni.

Le immagini saranno pubblicate sul giornale in edicola mercoledì 30 settembre, appunto alla vigilia della Festa dei Nonni, che si celebra il 2 ottobre. Un modo per rendere omaggio a chi, con presenza, affetto e attenzione, rappresenta spesso un punto di riferimento fondamentale per intere generazioni.

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