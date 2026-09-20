Festa dei nonni, è già ora di inviare le vostre foto.

Festa dei nonni, è già ora di inviare le vostre foto

Festa dei Nonni, torna l’appuntamento con La Provincia di Biella. Un appuntamento ormai entrato nella tradizione del giornale e particolarmente caro ai lettori. Anche quest’anno La Provincia di Biella, infatti, celebra la Festa dei Nonni invitando famiglie, figli e nipoti a condividere una fotografia e un pensiero dedicato a quelle figure così importanti nella vita di ciascuno. Negli anni sono state centinaia le immagini e le dediche arrivate in redazione, trasformando le pagine del giornale in una raccolta di sorrisi, ricordi e affetti. Anche per questa edizione sarà possibile partecipare con un piccolo gesto capace di conservare nel tempo un momento speciale.

Come partecipare

Aderire all’iniziativa è semplicissimo. È sufficiente inviare alla redazione, tramite WhatsApp al numero 331.8610314, una fotografia accompagnata da una breve dedica rivolta al proprio nonno o ai propri nonni.

Le immagini saranno pubblicate sul giornale in edicola mercoledì 30 settembre, alla vigilia della Festa dei Nonni, che si celebra il 2 ottobre. Un modo per rendere omaggio a chi, con presenza, affetto e attenzione, rappresenta spesso un punto di riferimento fondamentale per intere generazioni.

La scadenza

Per partecipare c’è tempo fino a domenica 27 settembre alle ore 12.00. È quindi importante non attendere gli ultimi giorni per inviare la propria fotografia e la dedica: anche poche parole possono trasformarsi in un ricordo da custodire e condividere con tutta la comunità.

Una festa che coinvolge il Biellese

Di anno in anno l’iniziativa raccoglie numerose adesioni e coinvolge famiglie di ogni età. Le fotografie raccontano rapporti speciali, momenti condivisi e legami che attraversano le generazioni, portando sulle pagine del giornale i volti e le storie di tante famiglie biellesi.

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