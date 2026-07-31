La Polizia Locale di Biella ha denunciato un cittadino straniero di 46 anni, residente in provincia di Milano, fermato nel primo pomeriggio di lunedì 27 luglio alla guida di un’autovettura risultata rubata.

Fermato a Biella alla guida di un’auto rubata

Gli agenti, impegnati nel quotidiano controllo del territorio comunale, hanno intimato l’alt al veicolo, una Seat Ateca, per effettuare un controllo di polizia stradale. Le verifiche eseguite dalla Centrale Radio Operativa del Comando di via Tripoli 48 hanno permesso di accertare che l’autovettura risultava oggetto di un furto denunciato il 5 giugno 2026.

Al termine degli accertamenti, il conducente è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di ricettazione. L’autovettura è stata invece restituita al legittimo proprietario, prontamente contattato dagli agenti.

«Un intervento che dimostra ancora una volta quanto siano importanti il controllo del territorio e la

presenza quotidiana della Polizia Locale – sottolinea l’assessore alla Polizia Locale Giacomo

Moscarola –. Ringrazio gli agenti per la professionalità e l’attenzione con cui svolgono il loro

lavoro, garantendo sicurezza e legalità sul territorio cittadino. Anche episodi come questo

confermano il valore di un’attività di controllo costante e puntuale».

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