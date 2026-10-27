Ferisce il compagno con un coltello a Salussola: denunciata

Proseguono a ritmi serrati le indagini dei Carabinieri a Salussola, nel Biellese, per fare piena luce sui contorni di un grave episodio di cronaca verificatosi nei giorni scorsi. Un uomo di origine straniera è rimasto ferito al culmine di una violenta lite domestica, degenerata nel primo pomeriggio di giovedì a pochi passi dal centro del paese.

La ricostruzione dell’aggressione

Secondo le prime risultanze investigative condotte dalle forze dell’ordine, l’episodio sarebbe maturato all’interno delle mura domestiche al culmine di un acceso diverbio tra i due conviventi. La discussione, rapidamente degenerata, avrebbe spinto la compagna dell’uomo a impugnare un coltello da cucina, colpendolo con un fendente che ha reso necessario l’immediato intervento dei soccorsi sanitari.

Sul posto sono tempestivamente intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure al ferito prima del trasporto in ospedale, e i militari dell’Arma per i rilievi di rito e la messa in sicurezza dell’area. Al termine dei primi accertamenti, la donna è stata denunciata in stato di libertà con l’accusa di lesioni aggravate.

Le condizioni della vittima e il coordinamento della Procura

Fortunatamente, nonostante la gravità del gesto e la natura dell’arma utilizzata, il ferito non si troverebbe in pericolo di vita. Nelle ultime ore, l’uomo è stato dimesso ed è già stato ascoltato dagli inquirenti per fornire la propria versione dei fatti e chiarire la dinamica esatta di quanto accaduto prima del fendente.

Il coordinamento delle attività investigative è saldamente in mano alla Procura della Repubblica di Biella, che sta vagliando tutti gli elementi raccolti dai Carabinieri per ricostruire il movente e il quadro complessivo della convivenza, segnata da tensioni culminate in questo grave fatto di cronaca che ha scosso la comunità locale di Salussola.

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