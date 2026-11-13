Evade dai domiciliari. Fa un incidente e simula il furto dell’auto

Un incidente notturno, un’auto abbandonata e una furbata sventata dalle telecamere di videosorveglianza. È quanto accaduto nei giorni scorsi a Vercelli, dove un giovane sottoposto agli arresti domiciliari è stato denunciato dalla Polizia Stradale per evasione, simulazione di reato, procurato allarme e interruzione di pubblico servizio.

Tutto ha avuto inizio nel cuore della notte, quando un forte boato ha svegliato i residenti del centro cittadino. Una vettura si era violentemente schiantata contro alcuni veicoli parcheggiati lungo la strada. All’arrivo della Polizia, tuttavia, del conducente non c’era traccia. Dalle prime verifiche è emerso che l’auto apparteneva a un uomo noto alle forze dell’ordine e che era priva di copertura assicurativa.

Pochi minuti dopo, alla centrale del 112 è arrivata la telefonata del figlio dell’intestatario — lo stesso giovane ristretto ai domiciliari —, il quale ha denunciato il presunto furto del mezzo dal cortile di casa, tentando così di giustificare la presenza dell’auto sul luogo del sinistro.

Un castello di bugie crollato rapidamente grazie all’analisi dei filmati delle telecamere comunali e private. Gli agenti della Stradale hanno ricostruito il reale tragitto del ragazzo: uscito di casa intorno alle 2, si era messo alla guida a forte velocità prima di perdere il controllo e schiantarsi. Dopodiché, aveva raggiunto la propria abitazione a piedi.

Le gravi condotte accertate hanno spinto il giudice a revocare i domiciliari, disponendo per il giovane la custodia cautelare in carcere.

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