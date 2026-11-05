Esumazioni in arrivo a Valdilana: l’avviso alle famiglie dei defunti

Esumazioni in arrivo a Valdilana. Nel corso del 2027 il comune procederà con una serie di operazioni ordinarie nei cimiteri del territorio. A stabilirlo è l’ordinanza sindacale numero 160/2026, con la quale l’amministrazione ha disposto l’avvio delle attività programmate.

Gli interventi interesseranno diversi camposanti delle frazioni, coinvolgendo le sepolture indicate negli elenchi ufficiali pubblicati dall’amministrazion comunale.

Esumazioni in arrivo a Valdilana

La comunicazione è rivolta in particolare ai familiari dei defunti interessati, chiamati a prendere visione degli avvisi e a contattare gli uffici comunali. Sarà importante verificare la presenza dei propri congiunti negli elenchi predisposti per ciascuna località. Così da conoscere le operazioni previste e ricevere le necessarie informazioni sulla destinazione dei resti mortali.

Le attività di estumulazione, che riguardano le sepolture in loculo o in altre strutture fuori terra, sono programmate in due cimiteri del territorio comunale. Le operazioni interesseranno le frazioni Botto e Matrice, secondo quanto disposto dall’ordinanza. Interventi ordinari che rientrano nella gestione e nella programmazione dei servizi cimiteriali.

Più numerose le località coinvolte nelle esumazioni, che riguardano invece le sepolture nel terreno. Sono cinque i cimiteri interessati da queste operazioni: Ponzone, frazione Botto, Mosso Santa Liberata, Sant’Antonio nella frazione Matrice e Pratrivero. La programmazione coinvolge quindi diverse aree di Valdilana e richiede un’attenta informazione alle famiglie.

Clicca QUI per consultare gli elenchi.

Gli elenchi dei defunti sono già consultabili

Per garantire la massima trasparenza, l’amministrazione ha predisposto tre modalità per consultare gli avvisi ufficiali. Gli elenchi dei defunti interessati dalle operazioni sono disponibili sull’albo pretorio online del comune di Valdilana e sulle bacheche informative dei singoli cimiteri. I documenti sono suddivisi per località, così da rendere più semplice la ricerca delle sepolture coinvolte.

Un’ulteriore forma di comunicazione è prevista direttamente all’interno dei camposanti. Gli avvisi vengono collocati anche sulle tombe interessate, permettendo ai visitatori di individuare le sepolture comprese nel programma.

I familiari dei defunti compresi negli elenchi sono invitati a rivolgersi all’ufficio Servizi cimiteriali del comune. Occorrerà concordare la destinazione finale dei resti dei congiunti, secondo le indicazioni e le procedure previste.

Per chiarimenti o comunicare le proprie indicazioni, l’ufficio comunale è in frazione Ronco 1 (telefono 015-759.22.29).

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