AttualitàBiella
Esercitazione di protezione civile a Biella
All’appuntamento erano presenti all’esercitazione 25 volontari
Si è svolta sabato 7 novembre l’Esercitazione Intercomunale di Protezione Civile promossa dalla Città di Biella, un’iniziativa realizzata a livello sovracomunale nell’ambito della convenzione attiva con altri 24 Comuni. La giornata ha coinvolto il Servizio di Protezione Civile, i tecnici comunali e 25 volontari appartenenti a tre realtà del territorio: il Gruppo Comunale di Biella, quello di Tollegno e la Squadra Aib e Pc Biella Orso Odv, storicamente impegnata anche a supporto del Centro Operativo Comunale.
Lo scenario principale ha riguardato la prevenzione del rischio idraulico presso il Rio Arico, in località Chiavazza, corso d’acqua soggetto a criticità in caso di maltempo. I partecipanti hanno ripulito l’alveo dalla vegetazione infestante, gestendo al contempo la viabilità di cantiere. I residui vegetali sono stati poi rimossi e smaltiti in collaborazione con la società SEAB. L’intervento ha permesso anche di addestrare sul campo gli operatori all’uso delle attrezzature d’emergenza.
Parallelamente, i volontari del Gruppo Comunale di Biella hanno curato la logistica allestendo un campo base dotato di unità mobile come posto di comando avanzato, generatore e cucina da campo, dove è stato preparato il pranzo per tutti prima del rientro pomeridiano.
«La Protezione Civile non si improvvisa nell’emergenza, ma si costruisce con la preparazione e il lavoro di squadra» commenta l’assessore Luca Castagnetti. «Vedere 25 volontari di tre diverse organizzazioni collaborare fianco a fianco è motivo di grande soddisfazione».
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