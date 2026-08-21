Attualità
Escursionista soccorso durante il nubifragio a 2600 metri
Il Soccorso alpino ha dovuto affrontare numerose difficoltà per raggiungere il ferito
Operazioni di soccorso molto difficili per un escursionista che è rimasto ferito in quota durante il maltempo di ieri, giovedì 20 agosto.
Escursionista soccorso durante il nubifragio a 2600 metri
E’ accaduto nella zona del Passo del Nefelgiù, in alta Val Formazza, a circa 2.600 metri. L’allarme è scattato poco prima delle 17, dopo una caduta avvenuta mentre sulla zona erano in corso piogge insistenti e temporali.
Le condizioni meteorologiche hanno reso subito particolarmente difficile l’intervento. La scarsa visibilità in quota ha infatti impedito l’impiego dell’eliambulanza, che avrebbe consentito di raggiungere rapidamente l’infortunato. È stato quindi necessario organizzare il recupero via terra.
I soccorritori salgono a piedi
La Decima delegazione Valdossola del soccorso alpino civile ha predisposto l’intervento delle squadre a piedi. I soccorritori hanno dovuto raggiungere l’alta valle passando dalla zona di Riale e Morasco, per poi affrontare la salita verso il Passo del Nefelgiù.
Al termine di un intervento lungo e complesso, l’operazione è andata a buon fine. Si è trattato di un intervento nel quale le condizioni atmosferiche e l’arrivo dell’oscurità hanno rappresentato ulteriori difficoltà per gli uomini impegnati nel recupero.
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