Seguici su

Attualità

Escursionista con un principio di ipotermia recuperato nella notte

Intervento della notte dell’elisoccorso e del Soccorso alpino

Pubblicato

9 secondi fa

il

Aggiungi La Provincia di Biella come Fonte preferita su Google
Nella serata di ieri, venerdì 13 novembre, i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese e il Servizio Regionale di Elisoccorso di Azienda Zero Piemonte sono intervenuti nel comune di Balme (TO) per il recupero di un escursionista.
L’allarme è stato lanciato intorno alle 18 dall’uomo che affermava di essersi perso in discesa dal Lago di Afframont. La Centrale Operativa lo ha localizzato con precisione utilizzando l’SMS locator e ha attivato una squadra da terra che in circa un’ora di cammino lo ha raggiunto. Il paziente si trovava in un canale impervio e in condizioni di spossatezza, anche in virtù di un principio di ipotermia che non gli consentiva di scendere in autonomia a valle. Utilizzando tecniche alpinistiche è stato accompagnato verso monte presso un pianoro aperto dove è stato possibile pianificare il recupero da parte dell’elisoccorso in operatività notturna che è decollato dalla base, recuperando un secondo tecnico del Soccorso Alpjno a supporto, e ha effettuato il recupero del paziente al verricello.
Le operazioni aeree si sono concluse intorno alle 21.30, mentre la squadra è rientrata a valle un’ora dopo.
Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *