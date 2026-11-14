Attualità
Escursionista con un principio di ipotermia recuperato nella notte
Intervento della notte dell’elisoccorso e del Soccorso alpino
Nella serata di ieri, venerdì 13 novembre, i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese e il Servizio Regionale di Elisoccorso di Azienda Zero Piemonte sono intervenuti nel comune di Balme (TO) per il recupero di un escursionista.
L’allarme è stato lanciato intorno alle 18 dall’uomo che affermava di essersi perso in discesa dal Lago di Afframont. La Centrale Operativa lo ha localizzato con precisione utilizzando l’SMS locator e ha attivato una squadra da terra che in circa un’ora di cammino lo ha raggiunto. Il paziente si trovava in un canale impervio e in condizioni di spossatezza, anche in virtù di un principio di ipotermia che non gli consentiva di scendere in autonomia a valle. Utilizzando tecniche alpinistiche è stato accompagnato verso monte presso un pianoro aperto dove è stato possibile pianificare il recupero da parte dell’elisoccorso in operatività notturna che è decollato dalla base, recuperando un secondo tecnico del Soccorso Alpjno a supporto, e ha effettuato il recupero del paziente al verricello.
Le operazioni aeree si sono concluse intorno alle 21.30, mentre la squadra è rientrata a valle un’ora dopo.
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