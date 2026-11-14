Escursionista con un principio di ipotermia recuperato nella notte

Nella serata di ieri, venerdì 13 novembre, i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese e il Servizio Regionale di Elisoccorso di Azienda Zero Piemonte sono intervenuti nel comune di Balme (TO) per il recupero di un escursionista.

L’allarme è stato lanciato intorno alle 18 dall’uomo che affermava di essersi perso in discesa dal Lago di Afframont. La Centrale Operativa lo ha localizzato con precisione utilizzando l’SMS locator e ha attivato una squadra da terra che in circa un’ora di cammino lo ha raggiunto. Il paziente si trovava in un canale impervio e in condizioni di spossatezza, anche in virtù di un principio di ipotermia che non gli consentiva di scendere in autonomia a valle. Utilizzando tecniche alpinistiche è stato accompagnato verso monte presso un pianoro aperto dove è stato possibile pianificare il recupero da parte dell’elisoccorso in operatività notturna che è decollato dalla base, recuperando un secondo tecnico del Soccorso Alpjno a supporto, e ha effettuato il recupero del paziente al verricello.

Le operazioni aeree si sono concluse intorno alle 21.30, mentre la squadra è rientrata a valle un’ora dopo.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook