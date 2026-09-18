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Escrementi lasciati in cortile: a processo una 72enne

Il caso in un paese nel Biellese frutto di dissapori tra vicini di casa

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4 secondi fa

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Escrementi lasciati in cortile: a processo una 72enne.

Una pensionata settantenne è finita a processo in tribunale per il reato di stalking nei confronti dei vicini. Avrebbe infatti iniziato a infastidire gli anziani vicini arrivando a raccogliere escrementi per poi lasciarli nel cortile comune. La coppia aveva nel corso del tempo presentato una serie di denunce. I fatti si sono registrati in un Comune alle porte di Biella

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