Attualità
Escrementi lasciati in cortile: a processo una 72enne
Il caso in un paese nel Biellese frutto di dissapori tra vicini di casa
Escrementi lasciati in cortile: a processo una 72enne.
Una pensionata settantenne è finita a processo in tribunale per il reato di stalking nei confronti dei vicini. Avrebbe infatti iniziato a infastidire gli anziani vicini arrivando a raccogliere escrementi per poi lasciarli nel cortile comune. La coppia aveva nel corso del tempo presentato una serie di denunce. I fatti si sono registrati in un Comune alle porte di Biella
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