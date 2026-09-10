Erbacce, graffiti, deiezioni e incuria: «È davvero trascurata la bella Biella» – FOTO

Erbacce, graffiti, deiezioni e incuria: «È davvero trascurata la bella Biella».

Erbacce, graffiti, deiezioni e incuria: «È davvero trascurata la bella Biella»

«È davvero trascurata la bella Biella». Inizia così la segnalazione arrivata in redazione da un lettore, che ha accompagnato le proprie parole con alcune fotografie.

«Basta fare un giro nel centro cittadino per rendersene conto. Proprio nel cuore pulsante, che dovrebbe rappresentare invece il biglietto da visita della città anche per chi arriva da fuori», scrive, indicando diversi aspetti che, a suo giudizio, contribuiscono a dare un’immagine poco curata di Biella.

A cominciare «dall’erba che spunta dai marciapiedi e che, in alcuni punti, arriva a invaderli, rappresentando intralcio per i pedoni».

Poi c’è il problema delle deiezioni. «Ci sono cartelli che invitano a raccoglierle, ma ce ne sono ovunque – osserva il lettore –. E non fa eccezione nemmeno la nuova via Italia, dove la pavimentazione è stata appena rinnovata. Per chi raccoglie, invece, resta il problema della mancanza di contenitori dedicati: i sacchetti vengono così gettati nei normali cestini, dove rimanendo a lungo finiscono per provocare cattivi odori. Oltre agli escrementi, c’è anche la pipì dei cani che sporca cubetti, colonne e vetrine».

E non è tutto. «Stesso discorso per graffiti e muri imbrattati, oltre a cartelli trascurati e storti. Un insieme di piccoli e grandi dettagli che, messi uno accanto all’altro, contribuiscono a dare una sensazione generale di incuria».

E fa, tra gli altri, un esempio. «Guardate la bacheca del vecchio Teatro Stabile di Biella. Non è più stata curata e restaurata dall’epoca ed è completamente rovinata da sole e intemperie».

La segnalazione non vuole però essere soltanto una critica. Al contrario, nelle parole del lettore c’è soprattutto la convinzione che la città abbia un valore che merita maggiore attenzione. «Biella è un gioiello e andrebbe valorizzata – conclude -. È proprio dalla cura dei dettagli che passa anche l’immagine della città agli occhi di chi la vive e di chi la visita».

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