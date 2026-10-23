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Elisoccorso a Cerrione per un ciclista ferito
E’ successo a Vergnasco, scontro tra ciclista e una Fiat 500
Elisoccorso a Cerrione per un ciclista ferito.
Intervento dell’elisoccorso stamattina, venerdì 23 ottobre, a Cerrione. Stando a una prima ricostruzione dei fatti un’auto e una bici si sono scontrati. Ad avere la peggio il ciclista che è stato portato in codice rosso in ospedale.
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Ermanno Gilardi
23 Ottobre 2026 at 13:59
Penso di non aver mai visto così tanti incidenti stradali nel Biellese, ed ho più di 70 anni; ogni giorno 3/4 incidenti, quando va bene (diciamo così)
O non siamo più capaci a guidare, o cosa?