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Elisoccorso a Cerrione per un ciclista ferito

E’ successo a Vergnasco, scontro tra ciclista e una Fiat 500

Pubblicato

48 minuti fa

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Elisoccorso a Cerrione per un ciclista ferito.

Intervento dell’elisoccorso stamattina, venerdì 23 ottobre, a Cerrione. Stando a una prima ricostruzione dei fatti un’auto e una bici si sono scontrati. Ad avere la peggio il ciclista che è stato portato in codice rosso in ospedale.

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1 Commento

1 Commento

  1. Ermanno Gilardi

    23 Ottobre 2026 at 13:59

    Penso di non aver mai visto così tanti incidenti stradali nel Biellese, ed ho più di 70 anni; ogni giorno 3/4 incidenti, quando va bene (diciamo così)
    O non siamo più capaci a guidare, o cosa?

    Rispondi

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