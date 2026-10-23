Elisoccorso a Cerrione per un ciclista ferito.

Intervento dell’elisoccorso stamattina, venerdì 23 ottobre, a Cerrione. Stando a una prima ricostruzione dei fatti un’auto e una bici si sono scontrati. Ad avere la peggio il ciclista che è stato portato in codice rosso in ospedale.

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