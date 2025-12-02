Elezione nei quartieri di Biella: bassa affluenza

La domenica di elezione nei quartieri di Biella ha avuto una affluenza bassa. Al seggio del Piazzo si è superato il 17%, stesso dato registrato al Barazzetto e Vandorno. Appena il 4 % l’affluenza al Vernato.

Votavano anche i sedicenni Ma i risultati nono sono stati positivi, pochi i giovani presenti alle urne.

