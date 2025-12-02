Seguici su

AttualitàBiella

Aumentano le pensioni minime nel 2026

Lo scatto sarà di appena tre euro

Pubblicato

1 ora fa

il

Aumentano le pensioni minime nel 2026

Aumentano le pensioni minime nel 2026

La notizia è stata rilanciata da Il Sole 24 ore.

Secondo un’analisi tecnica elaborata dagli uffici Previdenza della Cgil e dello Spi Cgil con la perequazione delle pensioni fissata all’1,4% le pensioni minime aumenteranno di 3,12 euro, passando da 616,67 a 619,79 euro

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copyright © 2024 laprovinciadibiella.it S.r.l. - P.IVA: 02654850029 - ROC: 30818
Reg. Tribunale di Biella n. 582 del 30/06/2014 - Direttore responsabile: Matteo Floris
Redazione: Via Vescovado, n. 5 - 13900 Biella - Tel. 015 32383 - Fax 015 31834

La testata fruisce dei contributi diretti editoria d.lgs. 70/2017

Servizi informatici e concessionaria di pubblicità: Diario del Web S.r.l.