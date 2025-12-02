AttualitàBiella
Aumentano le pensioni minime nel 2026
Lo scatto sarà di appena tre euro
La notizia è stata rilanciata da Il Sole 24 ore.
Secondo un’analisi tecnica elaborata dagli uffici Previdenza della Cgil e dello Spi Cgil con la perequazione delle pensioni fissata all’1,4% le pensioni minime aumenteranno di 3,12 euro, passando da 616,67 a 619,79 euro
