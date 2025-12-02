Seguici su

AttualitàFuori provincia

Arriva una maxi bolletta telefonica da 16mila euro

Quattro ore di chiamata con l’Argentina costano care a un imprenditore

Pubblicato

2 ore fa

il

Smartphone e app

Arriva una maxi bolletta telefonica da 16mila euro

Arriva una maxi bolletta telefonica da 16mila euro

Cronaca Nazionale Consumatori telefonia: una maxi bolletta pazza da record quella che si è vista recapitare un consumatore, agente immobiliare veneziano.

La colpa? Probabilmente dovuta al roaming del telefono mentre si trovava in Argentina, attivo per circa 4 ore.

Codacons: “Una follia assoluta! Recapitare una bolletta del genere ad una persona significa rischiare seriamente di metterla in ginocchio, considerando l’importo decisamente spropositato per i servizi offerti all’utente.”

Come è possibile difendersi da ciò? La risposta è semplice, bisogna rivolgersi immediatamente ad un legale, il quale ci darà supporto per redigere una contestazione all’operatore telefonico. Ricordiamoci sempre che in materia di telefonia, vi è anche la possibilità di rivolgersi al Corecom Lombardia per attivare una conciliazione con l’operatore telefonico, strumento particolarmente utile nei casi più difficili.

In ogni caso Codacons mette a disposizione suoi consulenti legali che ci aiutino in queste vicende – contattateci!

info@codaconslombardia.it – consulenze@codaconslombardia.it
0229419096 – 3466940183 (WhatsApp)

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copyright © 2024 laprovinciadibiella.it S.r.l. - P.IVA: 02654850029 - ROC: 30818
Reg. Tribunale di Biella n. 582 del 30/06/2014 - Direttore responsabile: Matteo Floris
Redazione: Via Vescovado, n. 5 - 13900 Biella - Tel. 015 32383 - Fax 015 31834

La testata fruisce dei contributi diretti editoria d.lgs. 70/2017

Servizi informatici e concessionaria di pubblicità: Diario del Web S.r.l.