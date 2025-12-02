AttualitàFuori provincia
Arriva una maxi bolletta telefonica da 16mila euro
Quattro ore di chiamata con l’Argentina costano care a un imprenditore
Cronaca Nazionale Consumatori telefonia: una maxi bolletta pazza da record quella che si è vista recapitare un consumatore, agente immobiliare veneziano.
La colpa? Probabilmente dovuta al roaming del telefono mentre si trovava in Argentina, attivo per circa 4 ore.
Codacons: “Una follia assoluta! Recapitare una bolletta del genere ad una persona significa rischiare seriamente di metterla in ginocchio, considerando l’importo decisamente spropositato per i servizi offerti all’utente.”
Come è possibile difendersi da ciò? La risposta è semplice, bisogna rivolgersi immediatamente ad un legale, il quale ci darà supporto per redigere una contestazione all’operatore telefonico. Ricordiamoci sempre che in materia di telefonia, vi è anche la possibilità di rivolgersi al Corecom Lombardia per attivare una conciliazione con l’operatore telefonico, strumento particolarmente utile nei casi più difficili.
In ogni caso Codacons mette a disposizione suoi consulenti legali che ci aiutino in queste vicende – contattateci!
info@codaconslombardia.it – consulenze@codaconslombardia.
0229419096 – 3466940183 (WhatsApp)
