La Giunta regionale ha approvato un Memorandum d’intesa con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy per migliorare la copertura della telefonia mobile nelle aree montane del Piemonte. Il progetto vale 4 milioni di euro e dura cinque anni. I primi 2 milioni arrivano dal Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (FOSMIT), il resto da risorse regionali. Dove gli operatori privati non garantiscono una copertura adeguata, la Regione costruirà strutture pubbliche per le antenne 5G. Resteranno di proprietà regionale e saranno messe a disposizione degli operatori telefonici e dei gestori delle reti FWA.

«È una misura che risponde a una richiesta arrivata per anni dai Sindaci e dalle Unioni Montane – dichiara Elena Rocchi, Consigliera regionale della Lista Civica Cirio Presidente PML e Vice Presidente della VII Commissione Autonomia ed Enti Locali –. In molte vallate, anche nel Biellese, ci sono ancora frazioni, rifugi e tratti di strada dove il telefono non prende. Per chi ci abita significa non poter lavorare da casa, non poter studiare online e, nei casi più gravi, non riuscire a chiamare i soccorsi».

Le aree prioritarie saranno individuate in base alle segnalazioni delle Unioni Montane e alle valutazioni tecniche di Infratel Italia. I criteri sono la copertura esistente, la popolazione, i flussi turistici e la disponibilità di siti idonei.

«Il ruolo assegnato alle Unioni Montane è la parte più importante del progetto – sottolinea Rocchi –. Nessuno conosce le zone d’ombra meglio degli amministratori locali. Invito i Sindaci delle nostre valli a preparare segnalazioni precise, perché saranno la base delle scelte».

Una notizia che arriva mentre le Commissioni consiliari sono impegnate nell’esame della proposta di deliberazione sul Programma per la montagna 2026 e il disegno di legge sui Gruppi di Azione Locale.

«Chi sceglie di restare in montagna o di tornarci deve trovare gli stessi diritti di chi vive in città – conclude Rocchi –. Connessione, trasporti, scuola e sanità di prossimità sono le condizioni per far vivere i nostri piccoli Comuni. Questo investimento va in quella direzione».

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