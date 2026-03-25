Attualità
Elena Chiorino non è più vice presidente della Regione
Rimane come assessora in Regione
Elena Chiorino si è dimessa dalla vicepresidenza della Regione Piemonte.
Ma non lascia la REgione. Rimane come assessora. Sono confermate le sue deleghe: Istruzione e Lavoro.
Alberto Cirio evita di aprire un fronte di crisi all’interno dell’esecutivo regionale scongiurando un rimpasto
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