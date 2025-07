“Elementi di Intelligenza artificiale” a Città Studi.

“Elementi di Intelligenza artificiale” a Città Studi

È stato recentemente aggiunto al catalogo della formazione continua 2025 di Città Studi un nuovo corso innovativo: “Elementi di Intelligenza Artificiale”, finanziato al 70% dalla Regione Piemonte, con attivazione prevista per settembre.

Questo percorso formativo è rivolto a lavoratori occupati, inclusi dipendenti di aziende private, collaboratori, liberi professionisti ed enti della pubblica amministrazione.

L’obiettivo del corso è fornire una conoscenza di base dell’intelligenza artificiale, evidenziando le sue potenzialità applicative nei diversi contesti professionali.

È pensato per coloro che desiderano sviluppare una maggiore consapevolezza sugli strumenti e le tecnologie legate all’IA, al fine di cogliere nuove opportunità di innovazione, migliorare i processi aziendali e automatizzare le attività lavorative.

Il programma

Il programma del corso adotta un approccio teorico-pratico, affrontando i concetti fondamentali dell’intelligenza artificiale e offrendo una panoramica chiara delle principali tecnologie e applicazioni. Questo percorso formativo permetterà ai partecipanti di affrontare con maggiore consapevolezza i cambiamenti nel mondo del lavoro, rafforzando le proprie competenze e la competitività professionale. Le lezioni si svolgeranno in orario preserale, garantendo flessibilità per i lavoratori. Al termine del corso, della durata di 30 ore, i partecipanti che avranno completato almeno i 2/3 del monte ore e superato la prova finale riceveranno un Attestato di Validazione di Competenze.

«L’intelligenza artificiale rappresenta una delle sfide più grandi e affascinanti del nostro tempo: ha potenzialità enormi, ma non può e non deve essere subita. È un fenomeno che va conosciuto, compreso e soprattutto governato dall’uomo – dichiara Elena Chiorino, vicepresidente e assessore alla Formazione della Regione -. Per questo la Regione Piemonte sostiene con convinzione percorsi formativi mirati, come il corso promosso da Città Studi, che offrono ai lavoratori strumenti concreti per affrontare i cambiamenti in atto, cogliere le opportunità dell’innovazione e restare protagonisti nel mondo del lavoro».

