E’ uscito l’album della cantante biellese Sirlene. Disponibile in digitale “Primitivi evoluti”, il suo lavoro d’esordio.

E’ uscito l’album della cantante biellese Sirlene

Anticipato dai singoli “Ekokokolisaio” e “Bianco sia nero, nero sia bianco”, il disco è stato recentemente presentato anche dal vivo a Milano. Nella cornice del Mare Culturale Urbano all’interno della rassegna “Because The Night-Il Palco delle cantautrici”.

Il progetto si configura come un vero e proprio viaggio sonoro alla riscoperta delle radici brasiliane dell’artista. Ma è soprattutto un’intensa riflessione sull’essere umano contemporaneo. Al centro dell’album si pone una domanda tanto semplice quanto cruciale: ci siamo evoluti come società, ma le nostre azioni sono cambiate davvero?

Sirlene costruisce i suoi brani attorno al disallineamento tra il progresso tecnologico e l’evoluzione emotiva e spirituale dell’uomo. Evidenziando come, sotto il profilo umano, la società sia rimasta in gran parte ancora “primitiva”. Un debutto profondo che usa la musica come ponte tra culture e come specchio per la nostra coscienza.

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