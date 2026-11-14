Il Campus di Città Studi Biella si arricchisce di una nuova realtà pensata dai giovani per i giovani. È nata ufficialmente StudentHub Biella, l’associazione studentesca fondata da cinque universitari provenienti da diversi corsi di laurea con un obiettivo chiaro: animare la vita del Campus, favorire l’aggregazione e costruire un ponte concreto tra gli studenti fuorisede e il territorio biellese.

L’idea porta la firma di Giorgio Borra, oggi Presidente dell’associazione, arrivato a Biella da Cuneo per frequentare il corso di laurea in Moda e Cultura d’Impresa. Da un’esigenza vissuta in prima persona – quella di creare spazi di incontro e opportunità di networking fuori dalle aule – è nato un progetto strutturato, reso possibile grazie alla vittoria del bando promosso dalla Fondazione Club Silencio e finanziato dalla Fondazione Compagnia di San Paolo. Un sostegno economico e strategico decisivo per dare gambe all’associazione e pianificare i primi appuntamenti.

Nonostante il lancio recente, la risposta è già significativa: la community conta oltre 160 aderenti e la campagna di tesseramento è ufficialmente aperta a tutti gli universitari e ai giovani del territorio.

«Abbiamo deciso di fare rete per favorire la coesione studentesca con iniziative ideate dai giovani per i giovani, rendendo il campus un polo sempre più dinamico e orientato al futuro», spiega Giorgio Borra, invitando gli studenti a partecipare attivamente alla crescita del progetto.

Pieno sostegno arriva anche dai vertici di Città Studi. «Accogliamo con grande soddisfazione la nascita di StudentHub Biella – dichiara il Direttore Generale Giuseppe Distefano –. È la dimostrazione concreta della vivacità dei nostri ragazzi. Città Studi non è soltanto un polo formativo, ma un luogo vivo di confronto e crescita umana, capace di arricchire l’intero tessuto sociale e culturale del Biellese».

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