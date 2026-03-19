E’ morto Umberto Bossi. La politica italiana perde uno dei grandi protagonisti degli ultimi decenni. Il fondatore della Lega Nord si è spento oggi a Varese, aveva 84 anni.

E’ morto Umberto Bossi

Figura di spicco della “cosa pubblica” sin dalla fine degli anni ‘80. Per tutti era il Senatùr, da quando approdò a Palazzo Madama nel 1987. Da quel momento ha lanciato la lotta per la difesa della Padania contro “Roma ladrona”. Il suo “celodurismo” è diventata una voce nei vocabolari, definizione di un atteggiamento di brutale radicalità e intransigenza, a tratti anche volgare, portato anche al governo. All’Europarlamento, e alla Camera, dove ormai presentava di rado dopo il grave malore del 2004.

La sua storia è intrecciata a quella di Berlusconi, rivale e alleato, poi finalmente grande amico, che Bossi ha pianto quando morì. Con il Cavaliere a Palazzo Chigi, il Senatùr diventa due volte ministro, per le Riforme istituzionali e la devoluzione nel 2001-2004, poi per le Riforme per il federalismo nel 2008-2011.

Le polemiche

Famoso per le bordate scagliato contro tutto e tutti. Sin dal 1989, quando al primo congresso della Lega Lombarda, davanti a 400 persone, se la prende con immigrati di colore, omosessuali e terroni. Anni dopo darà del “terùn” anche a Giorgio Napolitano: un anno e 15 giorni di reclusione per vilipendio al presidente della Repubblica. Condonato dalla grazia di Sergio Mattarella nel 2019.

LEGGI ANCHE: Dal carcere Alemanno ricorda ad Andrea Delmastro le promesse disattese

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook