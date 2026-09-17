E’ già ora di inviare le foto dei funghi più belli del 2026.

E’ già ora di inviare le foto dei funghi più belli del 2026

Con l’avvicinarsi dell’autunno ritorna anche il concorso “La foto dei funghi più belli del 2026”. Dopo il successo delle scorse edizioni, l’Associazione Biella 3.0, in collaborazione con La Provincia di Biella e con il Gruppo Micologico Biellese, ripropone l’iniziativa che mette insieme passione per la natura, fotografia e micologia.

Il concorso

La raccolta delle immagini parte da subito. L’invito a inviare i propri scatti è rivolto a tutti gli appassionati che frequentano i boschi del nostro bellissimo territorio e che vogliono condividere i propri ritrovamenti più belli, curiosi o suggestivi. Meglio se si tratta di foto scattate direttamente nei boschi sul luogo del ritrovamento. Ma non ci sono vincoli.

Attenzione però, ogni partecipante potrà inviare al massimo due fotografie raffiguranti funghi trovati nelle nostre zone. Chi lo desidera potrà aggiungere anche una terza fotografia, nella quale compaia l’autore insieme al proprio ritrovamento. Questa immagine potrà essere pubblicata, ma resterà fuori concorso e non sarà quindi valutata dalla giuria. Le due fotografie in gara dovranno essere accompagnate da nome e cognome dell’autore; luogo del ritrovamento; data del ritrovamento, che dovrà riferirsi all’anno 2026. Le immagini prive di queste informazioni non potranno essere prese in considerazione.

Dove inviare le fotografie e da quando

Gli scatti dovranno essere inviati tramite WhatsApp al numero 331 8610314. La raccolta è già aperta e le prime fotografie saranno pubblicate su La Provincia di Biella a partire da sabato 26 settembre, per poi proseguire con nuove immagini nelle uscite settimanali successive fino alla fine di ottobre. Come nella precedenti edizioni, a valutare gli scatti sarà una giuria composta da tre fotografi professionisti, che al termine dell’iniziativa selezionerà le immagini ritenute migliori.

I vincitori

Saranno proclamati cinque vincitori, le cui fotografie verranno pubblicate sul giornale. Per ciascuno di loro, da parte del G.M.B., è prevista anche una gigantografia dello scatto premiato, oltre a un attestato che certifica il buon risultato ottenuto con la propria immagine. Il concorso vuole essere anche un modo per raccontare e valorizzare il patrimonio naturale dei nostri boschi attraverso lo sguardo di chi li frequenta e li conosce. Non servono quindi esemplari eccezionali: a fare la differenza potrà essere anche la bellezza dello scatto, l’ambientazione o la particolarità del ritrovamento. Aspettiamo quindi da subito le vostre fotografie dei funghi più belli del 2026.

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