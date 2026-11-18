Lunedì 16 novembre hanno preso servizio nella Struttura Complessa di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva dell’ASL di Biella due nuovi dirigenti medici, assunti a tempo indeterminato: il dott. Matteo Botta e il dott. Nicola Siragusa. Entrambi specialisti in Malattie dell’Apparato Digerente, portano a Biella competenze in due ambiti dell’endoscopia avanzata: quella resettiva e quella biliopancreatica.

Il loro arrivo, in un reparto che ha attraversato anni complicati a causa della carenza a livello nazionale e regionale di specialisti in questa disciplina, segna un’inversione di tendenza. Per assicurare la continuità dell’attività l’ASL di Biella era, infatti, ricorsa a soluzioni che hanno previsto il supporto da parte di professionisti esterni, in quanto all’inizio del 2025 l’organico contava un solo dirigente medico. Nel frattempo con l’approvazione da parte della Regione Piemonte nel marzo 2025, la Struttura Semplice Dipartimentale è quindi diventata Struttura Complessa. Nel gennaio 2026 la selezione pubblica ha individuato il nuovo Direttore, il dott. Antonio Cilona, in servizio da metà marzo di quest’anno; nella primavera è poi stato bandito il concorso per il reperimento di nuovi medici specialisti, dalla cui graduatoria, approvata a luglio, provengono i due nuovi professionisti entrati in questi giorni in organico, affiancando la dott.ssa Elena Mosso.

Matteo Botta, originario della Provincia di Cuneo classe 1997, si è laureato nel 2022 in Medicina e Chirurgia all’Università degli Studi di Torino e il 29 ottobre scorso, nello stesso ateneo, ha conseguito la specializzazione. Si è formato alle Molinette di Torino, con un periodo al Santa Croce e Carle di Cuneo, e ha concluso il percorso con sette mesi a Porto, in Portogallo, dedicati all’endoscopia avanzata resettiva.

«A Porto sono andato proprio per imparare l’endoscopia avanzata, in particolare quella resettiva», ha spiegato il dottor Botta «Era un ospedale piccolo ma con un’ottima endoscopia, dove ho potuto lavorare con molta autonomia: è stata un’ottima esperienza e spero di riuscire a portare anche qui quello che ho imparato. A Biella ci sono molte prospettive, sicuramente molto più che altrove, sia in termini di crescita dell’attività che professionale».

Nicola Siragusa originario della Provincia di Trapani, classe 1994, si è laureato in Medicina e Chirurgia all’Università degli Studi di Palermo nel 2020 e ad inizio novembre scorso ha conseguito la specializzazione all’Università di Milano. Ha iniziato il percorso in Sicilia, ai Policlinici di Messina e di Palermo, proseguendolo a Milano all’ASST Santi Paolo e Carlo e al Policlinico, con un anno all’Ospedale di Crema e, più di recente, all’ASST Fatebenefratelli Sacco. Dopo le prime esperienze in epatologia e nelle malattie infiammatorie croniche intestinali, si è dedicato all’endoscopia biliopancreatica (CPRE) e alla fisiopatologia digestiva: disturbi funzionali, malattia da reflusso, stipsi, diarrea e incontinenza, anche con indagini strumentali come la manometria esofagea, la pH-impedenzometria e la manometria anorettale.

«Ho scelto Biella dopo aver conosciuto diverse realtà», ha così commentato dottor Siragusa «Il confronto con il dottor Cilona mi ha fatto apprezzare la possibilità di continuare a crescere in un centro dove si viene coinvolti fin da subito in un’attività intensa, a servizio di un bacino d’utenza ampio. È una vera palestra, in particolare per l’endoscopia avanzata biliare, aspetto che mi ha motivato ulteriormente nella scelta di Biella per la mia crescita professionale. Il territorio è ancora tutto da scoprire, ma per chi, come me, viene dalla Sicilia, una città come Biella è decisamente preferibile a una metropoli come Milano».

«A poco più di sette mesi dal mio arrivo, con l’ingresso di questi due nuovi professionisti l’organico medico della struttura raddoppia e potrà crescere di conseguenza anche l’attività. A questo proposito ci tengo ad esprimere il mio personale apprezzamento per la professionalità e il senso di responsabilità con cui ha lavorato in questi anni la Dott.ssa Elena Mossa, punto di riferimento per le malattie croniche intestinali a Biella e provincia, ha maturato un’esperienza consolidata in endoscopia resettiva e nelle urgenze-emergenze endoscopiche – ha dichiarato il dott. Antonio Cilona – Inoltre, dall’inizio del 2027 saremo in grado di garantire la risposta alle urgenze anche nelle ore notturne, evitando ai pazienti il trasferimento a Novara o a Torino. È una premessa da cui partire, ma che ci consente di lasciarci alle spalle il periodo di criticità e di recuperare progressivamente la capacità di garantire un’offerta di prestazioni più ampia.»

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