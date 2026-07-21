AttualitàBiella
Due milioni per il cuore della città di Biella
Il Comune punta su Giardini Zumaglini, viale Matteotti, Funicolare e Funivie di Oropa.
Investire sul domani della città senza tradire la prudenza di bilancio. È questa la linea ribadita dall’Amministrazione di Biella in Consiglio comunale, rispondendo alle interrogazioni su Giardini Zumaglini, viale Matteotti, Funicolare e Funivie di Oropa.
La riqualificazione del centro rappresenta un obiettivo strategico in continuità con il recupero del centro storico già avviato. L’intervento da 2 milioni di euro per i Giardini Zumaglini e viale Matteotti costituisce un unico progetto organico, finanziato tramite avanzo libero e destinato agli investimenti.
Mobilità e infrastrutture
Sulla Funicolare del Piazzo, la Giunta conferma la volontà di riaprire, ma chiarisce che il blocco non è una scelta discrezionale, bensì la conseguenza di continui guasti e costi di gestione elevati. Prima di procedere con un rifacimento completo — che potrebbe superare i 2 milioni di euro — si avvierà uno studio di fattibilità per definire i dettagli tecnici, valutando anche i vincoli sui fondi europei con la Regione Piemonte.
Quanto alle Funivie di Oropa, si ricorda che già nel 2025 era stato destinato 1 milione di avanzo libero per contenere il ricorso al credito. Le risorse residue saranno usate prioritariamente per abbattere il debito esistente. L’Amministrazione sottolinea l’importanza strategica dell’opera per l’intero territorio, auspicando un maggior coinvolgimento degli enti locali.
«Investire sul futuro e contenere il debito non sono obiettivi in contrasto, ma parti di una stessa strategia»
— Amedeo Paraggio, Assessore al Bilancio
Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook