Prosegue l’azione d’implementazione e rafforzamento del controllo del territorio da parte dell’Arma dei Carabinieri nella provincia di Biella.

Due giovani nuovi marescialli dei carabinieri a Coggiola e Netro

Nei giorni scorsi, il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Biella, Colonnello Marco Giacometti, ha ricevuto ufficialmente al Comando Provinciale due giovani marescialli.

Sono giunti al termine del loro ciclo formativo presso la Scuola Allievi Marescialli. I due sottufficiali, di giovane età e originari rispettivamente del Sud e del Centro Italia, sono stati assegnati a presidiare due importanti nodi della rete territoriale biellese: la Stazione di Coggiola (rientrante nell’ambito della Compagnia di Cossato) e la Stazione di Netro (dipendente dalla Compagnia di Biella). All’incontro di benvenuto erano presenti anche i rispettivi comandanti di compagnia, che hanno accompagnato i neo-promossi marescialli nella loro prima presentazione formale al vertice provinciale. L’inserimento di queste nuove risorse all’interno delle stazioni mira a garantire una presenza ancora più capillare e vicina alle esigenze della cittadinanza, incrementando la capacità operativa e di pronto intervento nelle aree di competenza e confermando la costante attenzione dell’Arma per la sicurezza del territorio biellese

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook