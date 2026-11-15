Due divise e un unico cuore per lo Stato

Un legame profondo con le istituzioni che attraversa le generazioni e unisce due corpi dello Stato sotto lo stesso tetto. È la splendida storia che arriva dalla Scuola Allievi Carabinieri di Velletri, dove la giovane Martina Nargiso ha prestato il suo giuramento solenne di fedeltà alla Repubblica.

A rendere indimenticabile la cerimonia, segnata dalla solennità dell’apposizione degli alamari, è stato il gesto del padre, Giovanni Nargiso, Luogotenente della Guardia di Finanza in servizio a Biella. Un passaggio di testimone carico di emozione, che suggella una vita spesa al servizio del Paese. Una dedizione che appartiene all’intero nucleo familiare: anche il fratello Angelo, infatti, indossa l’uniforme grigioverde delle Fiamme Gialle in qualità di Maresciallo presso la Procura di Biella.

In una casa in cui il senso del dovere e l’amore per la legalità sono stati il pane quotidiano, Martina ha scelto con determinazione di seguire una propria e autonoma strada nell’Arma dei Carabinieri, trovando nei familiari i primi modelli di riferimento.

Veder appuntare quegli alamari dalle mani del padre vale molto più di un semplice protocollo militare: è l’immagine autentica di una famiglia biellese che ha fatto dell’onestà e del servizio ai cittadini la propria cifra distintiva, unendo idealmente la Guardia di Finanza e la Benemerita in un unico abbraccio.

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