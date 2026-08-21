Due alpinisti inglesi sono precipitati nella mattinata di mercoledì 19 agosto, sul pizzo Andolla, in alta valle Antrona, mentre affrontavano la cresta Portjengrat. L’incidente è avvenuto a circa 3500 metri di quota, quando mancavano un centinaio di metri alla vetta. Entrambi sono stati trasportati in codice rosso all’ospedale Maggiore di Novara.

Due alpinisti precipitano per cento metri: salvati dal soccorso alpino

I due procedevano legati quando sono scivolati, compiendo una caduta di quasi cento metri. A evitare conseguenze ancora più gravi è stata una cengia, una sporgenza della parete sulla quale si sono fermati. L’itinerario percorso è particolarmente impegnativo e si sviluppa in un ambiente di alta montagna.

L’allarme lanciato da una guida svizzera

La richiesta di soccorso è partita intorno alle 9 da una guida alpina svizzera presente nella zona. In un primo momento la caduta era apparsa fatale. Poco dopo, però, la stessa guida ha visto i due alpinisti muoversi e riuscire anche a rimettersi in piedi.

È quindi decollato l’elicottero del 118, che nel fondovalle ha imbarcato un tecnico della delegazione Valdossola del Soccorso alpino civile, stazione di Villadossola. Il volontario ha affiancato l’equipe dell’elisoccorso durante il delicato intervento in quota.

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