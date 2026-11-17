AttualitàBiella
Dopo l’incidente in superstrada la viabilità ripristinata
Si registra un ferito
A causa di un incidente stradale, carreggiata momentaneamente chiusa, in direzione Biella, sulla strada statale 758 “Masserano – Mongrando”, al km 11,100, all’altezza di Vigliano Biellese (Biella).
Nel sinistro, che ha coinvolto un mezzo pesante e un’autovettura, si registra un ferito.
Il traffico è stato deviato su viabilità locale.
Nel luogo dell’incidente sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della circolazione e per ripristinare il normale flusso di traffico nel più breve tempo possibile.
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