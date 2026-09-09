Nuovi record di caldo nella notte tra lunedì 7 e martedì 8 settembre, in Piemonte.

Dopo le alte temperature torna la pioggia in Piemonte

A segnalarli è il meteorologo Andrea Vuolo: Torino, Biella e Novara in particolare hanno registrato le temperature minime mensili più elevate dall’inizio delle misurazioni, superando primati che erano già stati ritoccati appena il giorno precedente. Ma ovviamente il caldo ha colpito ovunque.

Il cambiamento è però imminente. L’ingresso di correnti più fresche favorisce la formazione di rovesci e temporali sull’arco alpino, dal Monviso al Verbano-Cusio-Ossola, con successiva estensione verso le alte pianure piemontesi. Fenomeni localmente intensi possono interessare anche alto Novarese, Valsesia, Verbano e alto Canavese. Un passaggio perturbato è atteso nella notte e nelle prime ore di mercoledì, mentre una nuova fase temporalesca è prevista tra il tardo pomeriggio e la serata.

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