Per fortuna nessun danno, solo tanta paura per una donna che nei giorni scorsi avventurandosi verso le colline di Quaregna Cerreto con il proprio cane si è trovata un pastore maremmano davanti che ha iniziato ad abbaiare e ha cominciato a rincorrerli.

La vittima non è stata aggredita, ma sicuramente ha passato qualche minuto davvero di paura temendo il peggio. Il pastore maremmano in realtà ha fatto soltanto il suo lavoro. Ovvero tenere alla larga sconosciuti dal suo gregge.

Il sindaco Katia Giordani ha voluto raccontare questo episodio per rassicurare tutti sulla vicenda, ma anche per chiarire i comportamenti da tenere quando ci si imbatte in una cane da guardia al gregge.

Il commento del sindaco

«Le greggi – ha commentato -, stanno pascolando sulle colline del nostro Comune, l’altro giorno una persona a passeggio con il suo cane si è avvicinata ad uno di essi e il pastore maremmano lo ha rincorso, senza far male nè a lui nè al suo cane, li ha semplicemente allontanati dagli animali che custodiva contro i predatori e il possibile allontanamento di qualche pecorella più intraprendente di altre. Il pastore maremmano ha la tendenza ad allontanare coloro che non conosce, e secondo la sua natura vive gli sconosciuti come un possibile pericolo per greggi. A tale scopo, la Regione in collaborazione con Provincia e l’Asl hanno diramato un cartello informativo per gli alpeggi nei mesi estivi, che vale per pianure e colline anche nel corso del restante periodo dell’anno».

