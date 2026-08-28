Dona uno zaino e ricevi un buono spesa: insieme a Gli Orsi.

Il Centro Commerciale Gli Orsi di Biella rinnova il suo impegno nei confronti della comunità locale promuovendo una speciale iniziativa di beneficenza in collaborazione con la Società di San Vincenzo De Paoli. Un’occasione concreta per sostenere le famiglie del territorio in vista della riapertura delle scuole, unendo il tema del riuso a quello della solidarietà.

Dal 1° al 7 settembre, tutti i giorni dalle ore 15:00 alle 19:00, i visitatori potranno consegnare un proprio zaino usato, purché in buone condizioni, presso il punto di raccolta allestito all’interno del centro. Per ogni zaino donato verrà consegnato un buono spesa del valore di 5 euro, utilizzabile nei negozi del centro commerciale.

Tutti i materiali raccolti saranno devoluti direttamente alla Società di San Vincenzo De Paoli, storica realtà di volontariato attiva nel biellese. L’associazione si occupa quotidianamente di sostenere i nuclei familiari più fragili con aiuti concreti: dalla consegna di beni alimentari al pagamento delle bollette, fino alla fornitura di abbigliamento gratuito tramite l’Armadio San Vincenzo di via Don Minzoni 2 e il supporto all’interno della Casa Circondariale di Biella. Con questa raccolta, gli zaini donati avranno una seconda vita, diventando un supporto fondamentale per bambini e ragazzi in difficoltà economica.

“Siamo orgogliosi di ospitare questa iniziativa”, ha commentato Luciano Morganti, Direttore del Centro Commerciale Gli Orsi. “Crediamo che Gli Orsi debba essere sempre più un punto di riferimento per il territorio, non solo per lo shopping ma anche come spazio di solidarietà. Trasformare un gesto semplice come la donazione di uno zaino in un aiuto concreto promuove valori essenziali come la condivisione, il riuso e l’attenzione verso chi ha più bisogno”.

Un’opportunità per dare valore al riuso e regalare un sorriso a chi affronta il nuovo anno scolastico con maggiori difficoltà.

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