Attualità
Domenica la Camminata per la salute a Gifflenga
Progetto per l’ “Innovazione in Sanità per la Salute.”
Domenica la Camminata per la salute a Gifflenga.
Domenica la Camminata per la salute a Gifflenga
Domenica 10 maggio 2026 si terrà a Gifflenga la “Camminata per la Salute”, l’ultimo degli appuntamenti previsti della rassegna di eventi “Innovazione in Sanità per la Salute.”, ideata e promossa dal Lions Club Biella Bugella Civitas, in collaborazione con il Comune di Gifflenga e l’ASL di Biella. L’evento, ideato e organizzato dal Lions Club Biella Bugella Civitas rappresenta un’importante occasione per valorizzare la promozione della salute e offrire alla persone un’occasione per avvicinarsi al movimento in modo semplice e inclusivo, favorendo l’adozione di comportamenti salutari nella vita quotidiana.
Si tratta di un’iniziativa aperta a tutti per promuovere i corretti stili di vita e diffondere la cultura della prevenzione in un’ottica di inclusione. La camminata, infatti, si svilupperà su due percorsi accessibili, rispettivamente di 1 km e 5,5 km, pensati per permettere a tutti – indipendentemente dall’età e dal livello di allenamento – di partecipare e sperimentare i benefici dell’attività fisica all’aria aperta. “Nel mio anno come presidente ho scelto di valorizzare le eccellenze biellesi e tra queste non poteva mancare la nostra sanità, dotata di un ospedale nuovo, con tecnologie all’avanguardia e professionisti di valore.
È nata così l’idea, già sperimentata in passato ma in contesti diversi, di organizzare degli incontri per avvicinare i professionisti sanitari alla popolazione in modo coinvolgente e interattivo – ha commentato Fausta Bolengo, Presidente del Lions Club Biella Bugella Civitas – La Camminata per la salute è l’atto conclusivo della rassegna: durante le conferenze sono state illustrate l’offerta di servizi e prestazioni disponibili presso l’ASL di Biella in ambito radiologico, cardiologico e ostetrico-ginecologico; con la camminata si vuole invece far riflettere su cosa possiamo fare per prenderci cura della nostra salute, prima ancora di doverci curare”.
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