Modifiche alla circolazione dei treni per lavori di potenziamento tecnologico.

Domenica la Biella-Novara rimarrà chiusa per lavori

Durante le domeniche del 13 e del 20 settembre la linea ferroviaria sarà interrotta dalle ore 6:00 alle ore 14:00 per consentire attività preparatorie all’installazione del nuovo Apparato Centrale Computerizzato (ACC) nella stazione di Novara. Al fine di garantire la continuità del servizio e limitare l’impatto dei lavori sul territorio, Regionale di Trenitalia (Gruppo FS) ha riprogrammato il servizio con bus dedicati tra Novara e Vercelli per alcuni treni delle linee Torino-Milano e Novara-Chivasso/Ivrea. Per i treni delle linee Biella S. Paolo – Novara, Domodossola-Novara e Arona – Novara è istituito servizio bus sull’intera tratta

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