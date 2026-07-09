Domani si festeggiano i 1.200 anni di Bugella. Sono trascorsi esattamente 1.200 anni dalla prima attestazione scritta del nome della nostra città.

Domani si festeggiano i 1.200 anni di Bugella

Il 10 luglio 826 gli imperatori Ludovico Il Pio e Lotario, con un documento sottoscritto in Germania, concedevano al conte Bosone alcuni beni della “villa” chiamata “Bugella”. Appunto il nome latino di Biella. Dunque, sebbene le origini della città si facciano risalire a tempi ben più lontani, il citato diploma imperiale rappresenta il più antico documento nel quale compare il nome.

A distanza di dodici secoli l’amministrazione comunale celebra questa millenaria ricorrenza in quanto occasione di nuovi approfondimenti scientifici e di promozione culturale. L’assessorato alla Cultura ha promosso un programma corale, realizzato in sinergia con partner istituzionali ed enti del terzo settore della Città di Biella. Attraverso una coprogettazione sinergica con DocBi-Centro Studi Biellesi.

Le celebrazioni partiranno domani, venerdì 10 luglio 2026, esattamente 1200 anni dopo la firma del diploma imperiale. Cn l’inaugurazione della mostra che esporrà per la prima volta nella storia, a Biella, l’antico documento. Documento oggi conservato nell’Archivio di Stato di Parma. Qui, in seguito alle soppressioni napoleoniche degli enti ecclesiastici, confluì l’archivio del monastero di San Sisto di Piacenza. Monastero fondato da Engelberga d’Alsazia, moglie dell’imperatore Ludovico II, figlio di Lotario, nel cui archivio era appunto conservato tale documento.

Il programma

– Ore 18: inaugurazione della mostra al Palazzone in via dei Seminari 3. La mostra sarà aperta dal 10 luglio al 15 settembre nelle giornate di sabato e domenica dalle 15 alle 19. Per gruppi organizzati sarà possibile effettuare delle aperture straordinarie. La sera del 10 luglio la mostra sarà aperta fino alle 23.

– Ore 19.30: spettacoli teatrali e performance di danza ispirati alla storia della città e alla millenaria ricorrenza in Piazza Duomo.

– Ore 20: cena medievale aperta a tutti in via Battistero organizzata da Cortocircuito APS (organizzatore di Bolle di Malto) in collaborazione con le Pro Loco del territorio.

– Ore 21.30: replica degli spettacoli teatrali e di danza in Piazza Duomo.

– Ore 23: concerto per il compleanno della città in Piazza Duomo.

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