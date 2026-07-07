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Festa di mezza estate a Biella

Appuntamento per tutti coloro che raggiungono una cifra tonda da 60 a 100 anni.

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1 minuto fa

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Festa di mezza estate a Biella. L’assessorato alle Politiche Sociali, in collaborazione con il Centro Dinamico, organizza una serata speciale sotto le stelle per celebrare insieme l’estate, l’amicizia e per festeggiate i compleanni di tutti coloro che, nel 2026, raggiungono una cifra tonda da 60 a 100.

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