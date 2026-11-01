Domani riapre ai pedoni via Pietro Micca. Il cantiere procede svelto, con novità in arrivo.

Domani riapre ai pedoni via Pietro Micca

«I lavori stanno avanzando molto bene. Da lunedì riaprirà al transito pedonale, con diversi giorni di anticipo rispetto al cronoprogramma, il tratto compreso tra via Oberdan e via Nazario Sauro – spiega Luca Castagnetti, assessore ai Lavori Pubblici -. Per il passaggio veicolare bisognerà invece attendere il consolidamento della pavimentazione appena posata. Al momento si lavora fino al confine con piazza La Marmora: una volta terminato questo tratto, si procederà sulla piazza stessa. Speriamo che il tempo sia clemente».

Nel “pacchetto” rientra anche via La Marmora. «Entro il 31 dicembre interverremo anche sui tre grandi attraversamenti pedonali compresi tra via Torino e corso Risorgimento – ha aggiunto -. Dotandoli di un nuovo impianto di illuminazione con lampioni».

Resta invece un’incognita il calendario per la nuova cubettatura di via Gramsci. Inizialmente era stato annunciato che anche quest’ultimo intervento sarebbe stato completato entro la fine dell’anno. E non si esclude che possa essere davvero così. Previe valutazioni. «In questo caso per la fine del 2026 dovrà essere concluso l’iter amministrativo e burocratico. Per l’inizio dei lavori, invece, rifletteremo verso la fine di novembre, sulla base dell’andamento del cantiere di via Pietro Micca», ha concluso Castegnetti.

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