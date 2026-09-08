Dirette su TikTok dal carcere di Biella

Trasmettevano video e dirette streaming sui social network direttamente dalla propria cella, convinti di poter eludere i controlli e sfidare le regole dell’istituto penitenziario. La loro “carriera” da influencer dietro le sbarre si è però interrotta questa mattina all’interno della Casa Circondariale di Biella, grazie a un blitz della Polizia Penitenziaria.

L’operazione, coordinata dal vicecomandante e dal responsabile della sorveglianza generale, ha portato al ritrovamento e al sequestro di uno smartphone utilizzato da alcuni detenuti per comunicare illecitamente con l’esterno e pubblicare contenuti su TikTok. Decisivo è stato il lavoro di squadra degli agenti, capaci di coniugare fermezza tattica e gestione empatica della popolazione carceraria per cogliere i responsabili sul fatto.

I soggetti coinvolti sono stati immediatamente deferiti all’autorità giudiziaria per la violazione delle norme vigenti.

L’esito dell’intervento è stato accolto con grande soddisfazione dalla FNS CISL Piemonte Orientale. Il segretario generale Daniele Squillace ha espresso vivo orgoglio per l’acume e la professionalità dimostrati dal personale di Biella, ribadendo il pieno sostegno del sindacato nella complessa battaglia quotidiana per garantire l’ordine, la legalità e la sicurezza negli istituti di pena.

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