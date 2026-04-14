Dipendente della banca sventa truffa e chiama i carabinieri

Accertamento a Sandigliano ieri da parte dei carabinieri. Una donna si era presentata in banca per effettuare un bonifico di ricarica su una prepagata intestata a una persona residente nel sud Italia. Il dipendente della filiale addetto allo sportello si sarebbe insospettito avvisando i carabinieri. Sul posto è giunta una pattuglia. La donna di 44 anni ha spiegato di aver ricevuto un Sms da una società che le chiedeva di effettuare un bonifico, sarebbe poi stata contattata anche dai falsi carabinieri per procedere con il bonifico.

Per fortuna il tentativo di truffa è stato bloccato dal dipendente della banca.

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