Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra esprimono grande soddisfazione per la netta vittoria nel referendum costituzionale.

“Dimissioni di Delmastro”: oggi la manifestazione a Biella

Questo risultato è un messaggio forte e chiaro: i cittadini e le cittadine non accettano scorciatoie né forzature sulla Costituzione.

Soprattutto alla luce dei fatti emersi ultimamente, il Paese ha dimostrato di non voltarsi dall’altra parte.

Al contrario, milioni di persone si sono fatte sentire con determinazione e consapevolezza.

È una vittoria della partecipazione, della trasparenza e del rispetto delle regole democratiche.

Tutto il contrario di quello che ha dimostrato il sottosegretario Andrea Delmastro che probabilmente, con la sua condotta discutibile e le sue frequentazioni con ambienti mafiosi, ha dimostrato quanto fosse necessario porre un argine alla loro auto proclamata impunità.

Per questo per festeggiare la vittoria del Referendum ma anche per ribadire che “chi sbaglia paga” oggi, martedì 24 marzo, ci sarà una manifestazione unitaria a Biella in Piazza Santa Marta alle 18.30 per chiedere le dimissioni di Delmastro che non può rimanere un minuto in più al governo avendo disonorato con la sua condotta le istituzioni Repubblicane che oggi i cittadini hanno deciso di difendere con il loro voto.

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