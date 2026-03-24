Concertozzo a Biella: idee su dove sistemare il mercato

Si è svolto , su iniziativa del Comune di Biella, l’incontro con le associazioni di categoria degli ambulanti dedicato alla gestione dei mercati cittadini in occasione del Concertozzo 2026, in programma il 27 giugno in Piazza Falcone.

Nel corso del confronto, sono state illustrate alcune proposte operative finalizzate a garantire la continuità delle attività mercatali, nel rispetto delle esigenze organizzative legate all’evento. In particolare, sono state avanzate soluzioni alternative per la

collocazione degli operatori, tra cui piazza Vittorio Veneto/via Lamarmora e l’area nei pressi di Città Studi, oltre a una configurazione ridotta di piazza Falcone, per la giornata di giovedì 25 giugno. Per il 27 giugno, le opzioni individuate riguardano lo spostamento

provvisorio in piazza Vittorio Veneto/via Lamarmora e nell’area nei pressi di Città Studi.

Durante l’incontro, le categorie presenti hanno condiviso la necessità di ulteriori approfondimenti. A tal fine, gli ambulanti si riuniranno nella giornata di mercoledì per valutare nel dettaglio le soluzioni prospettate e formulare eventuali osservazioni.

Il Comune ribadisce l’importanza del Concertozzo, appuntamento di grande rilievo per la città sia per la partecipazione attesa sia per il suo forte valore sociale. L’evento, infatti, è strettamente legato al tema della disabilità e dell’autismo, vedendo il coinvolgimento attivo

di numerose associazioni del territorio. Un’occasione unica di inclusione e sensibilizzazione.

«La disponibilità dell’Amministrazione al confronto non è mai mancata e continuerà a

esserci con spirito costruttivo – dichiara il Sindaco Marzio Olivero –. L’obiettivo è trovare

un punto di equilibrio tra la tutela delle attività economiche e la buona riuscita di un evento

che rappresenta un valore importante per tutta la cittadinanza. Proprio per questo, ritengo

sia poco utile alimentare posizioni strumentali, invece che lavorare per soluzioni

condivise».

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