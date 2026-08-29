Dellarovere: “La sinistra sminuisce i gravissimi fatti di violenza che Biella sta vivendo per la prima volta”

Riceviamo e pubblichiamo

In merito all’articolo di stampa e alle esternazioni diffuse via social dal rappresentante di Alleanza Verdi e Sinistra (AVS), Roberto Pietrobon, il dirigente di Futuro Nazionale Guido Dellarovere interviene con massima fermezza per far luce sulla vicenda e smontare la narrazione della sinistra. «Rimaniamo sconcertati di fronte al goffo e ridicolo tentativo di tirare in ballo Futuro Nazionale con accostamenti del tutto arbitrari – dichiara Guido Dellarovere –. Il signor Pietrobon non si limita soltanto a strumentalizzare la realtà per farci sopra della becera propaganda, ma diffonde gravi inesattezze, dimostrando una totale disconnessione dalla realtà che la nostra città sta vivendo.» Dellarovere entra nel merito della situazione sicurezza sul territorio: «Mentre Pietrobon e compagni perdono tempo a montare casi sul nulla con teoremi costruiti a tavolino, cercano deliberatamente di far passare in secondo piano e sminuire fatti di cronaca drammatici e recentissimi. Biella sta affrontando episodi di violenza e degrado senza precedenti, dinamiche di criminalità e tensione che il nostro territorio non aveva mai sperimentato prima d’ora. Di fronte a cittadini preoccupati per la propria incolumità, la sinistra sceglie la strada dell’irresponsabilità: minimizza le vere aggressioni, sposta l’attenzione e preferisce la polemica ideologica alle risposte concrete.» «Futuro Nazionale – prosegue Dellarovere – è una forza politica seria e responsabile, focalizzata sui problemi reali e sulla sicurezza dei biellesi. Non prendiamo lezioni da chi usa i social per lanciare accuse striscianti anziché spiegare come intende contrastare la violenza crescente nelle nostre strade. Se si vuole fare politica, si parli di sicurezza e decoro urbano; se si vuole fare sciacallaggio politico basato sul nulla, Pietrobon sappia che non gli permetteremo di usare il nostro nome per distogliere l’attenzione dai fallimenti della sua parte politica.» «Sia chiaro alla sinistra una volta per tutte – conclude il dirigente di Futuro Nazionale –: non saranno i loro polveroni mediatici né i loro goffi tentativi di ribaltare la realtà a farci tacere. Le nostre legittime e ben motivate critiche sul degrado e sull’uso inappropriato degli spazi pubblici — a partire da quelle panchine trasformate in palcoscenico da certi esponenti progressisti — restano tutte sul tavolo. La sinistra si assuma le proprie responsabilità anziché inventare nemici comodi per coprire le proprie incoerenze.»

Ufficio Stampa Futuro Nazionale – Biella

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