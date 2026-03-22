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“Delitti e Castighi” torna con “La notte in cui fu ucciso Augusto

Appuntamento mercoledì 25 marzo al Galileo

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5 minuti fa

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ventitrè anni fa l'omicidio di augusto

Il podcast “Delitti e Castighi” torna con “La notte in cui fu ucciso Augusto”, una puntata speciale interamente dedicata ad Augusto Festa Bianchet e alla notte in cui fu massacrato di botte sotto i portici dell’ex Standa. L’ultima fatica di Mauro Zola, incentrata su una delle pagine più dolorose della storia recente di Biella, verrà presentata in anteprima e registrata durante una serata live aperta al pubblico, in programma alle 21 di mercoledì 25 marzo, al Galileo Cocktail Bar.
Sarà un’occasione per ritrovarsi, per ascoltare e per ricordare.
Il podcast ripercorrerà i momenti cruciali di quella notte, a partire dalla telefonata concitata al 118, alle 3,35 del mattino: «Augusto sta male davanti a Jeantet». Poche parole che segnano l’inizio della fine, che arriverà quasi un mese più tardi, il 18 marzo, con la morte dell’uomo, il cui omicidio diventerà una ferita mai rimarginata per la città. Il podcast, scritto e realizzato dal giornalista Mauro Zola per l’associazione Biella 3.0 e il giornale La Provincia di Biella.it, in collaborazione con Diario del Web, non si limita a ricostruire i fatti giudiziari, ma prova anche a restituire complessità a un uomo spesso ridotto a caricatura, prima e dopo la morte.

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