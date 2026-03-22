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Botte tra ragazzini ai Giardini di Biella

Alcuni passanti hanno chiamato i carabinieri. Ci sono feriti tra i giovanissimi

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6 secondi fa

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lite in un locale del centro

Lite tra giovani ai Giardini di Biella

Tutto sarebbe scattato per una sigaretta. Venerdì sera 20 marzo due gruppi di ragazzi si sono scatenati in insulti, spintoni e pugni ai Giardini di Biella. Alcuni sarebbero rimasti feriti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per ricostruire la vicenda.

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