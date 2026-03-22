Botte tra ragazzini ai Giardini di Biella

Lite tra giovani ai Giardini di Biella

Tutto sarebbe scattato per una sigaretta. Venerdì sera 20 marzo due gruppi di ragazzi si sono scatenati in insulti, spintoni e pugni ai Giardini di Biella. Alcuni sarebbero rimasti feriti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per ricostruire la vicenda.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook