Attualità
Botte tra ragazzini ai Giardini di Biella
Alcuni passanti hanno chiamato i carabinieri. Ci sono feriti tra i giovanissimi
Lite tra giovani ai Giardini di Biella
Tutto sarebbe scattato per una sigaretta. Venerdì sera 20 marzo due gruppi di ragazzi si sono scatenati in insulti, spintoni e pugni ai Giardini di Biella. Alcuni sarebbero rimasti feriti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per ricostruire la vicenda.
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